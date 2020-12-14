Известный Крымский винный завод «Массандра», основанный в 1894 году князем Львом Голицыным, продали компании «Южный проект», входящей в структуру банка «Россия», за 5.32 миллиарда рублей, который в 2017 выиграл торги по приобретения крымского завода шампанских вин «Новый свет», выпускающего до 1.5 млг. бутылок шампанского в год.

Владелец структуры банка «Россия» Юрий Ковальчук, занимающий 53-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $1,8 млрд, теперь стал владельцем виноградников площадью около 4 тыс. га. на которых по предварительным подсчетам в этом году собрали более 14 тонн винограда. Ассортимент завода «Массандра», имеющий 8 филиалов в Крыму, выпускает порядка 100 наименований вин.

Марина Хоружая