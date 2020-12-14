Новые правила оформления больничных листов начали действовать в России сегодня, 14 декабря. С сегодняшнего дня листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде — для этого потребуется паспорт и СНИЛС. Также оформить больничные можно будет дистанционно — с помощью телемедицины, и получить его на бумажном носителе (как и раньше, для этого потребуется лишь паспорт). Данный приказ был выпущен Минздравом еще в сентябре, а действовать начал сегодня.

Согласно документу, больничный по уходу за ребенком больше не будет ограничиваться по срокам (однако оплачиваться работодателем будут лишь 15 дней максимально). Если человек трудится одновременно на двух работах, ему теперь не придется брать два больничных — одному из работодателей, теперь можно просто отправить номер электронного больничного.

Больничные по новым правилам начнут получать и руководители организаций с единственным учредителем, а также священники, которые приговорены к лишению свободы или оплачиваемому труду.

К слову, выдавать больничные смогут все лицензированные медучреждения, в том числе фельдшеры (если на них возложены функции лечащего врача) и стоматологи. А вот в компетенцию врачей скорой помощи выдача больничных листов по прежнему не входит.

Марина Хоружая