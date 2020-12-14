Нашумевшая за последнее время история по поводу сноса старинного хлебозавода в Воронеже, закончилась все-таки уголовным делом. Напомним, что в ноябре в центре города начали рушить старинное здание хлебозавода вместе с башней 19 века. Воронежцы забили тревогу, и пока выясняли ценность объекта, его успели разрушить. Постфактум, снесенный хлебозавод, построенный в 1929 году, был признан объектом культурного наследия регионального значения, охраняемым законом.

В результате, по факту незаконного сноса здания Хлебозавода №1, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»)»

Напомним, что территория, на которой располагался хлебозавод, была продана застройщику за 100 млн рублей. Строители незамедлительно принялись расчищать площадку, и первым делам снесли живописную трубу хлебозавода, что вызвало негодование жителей города. Общественность выступила против и потребовала признать хлебозавод объектом культурного наследия.

Напомним, что на месте снесенного хлебозавода в 1873 году располагалась крупорушка купчихи Русиновой. В 1894 году здесь открылось предприятие «Третьего товарищества паровых мукомольных мельниц» (мельница, кстати, была самой крупной в Воронеже).

Марина Хоружая