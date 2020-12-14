В некоторых районах Воронежа и области сегодня вечером наблюдается крайне неприятное явление — ледяной дождь. Изначально метеорологи предупреждали воронежцев о сильном снегопаде, который продлится целые сутки ( с 18.00 14 декабря до 18.00 — 15 декабря). В связи с этим службой МЧС было даже объявлено штормовое предупреждение.

В мэрии отметили, что сюрпризом для коммунальщиков непогода не будет — мол, все районные комбинаты благоустройства полностью готовы к работе во время снегопада, а также к ликвидации последствий непогоды, которая тоже займет определенное время. Вадим Кстенин поручил главам управ заранее обработать дороги и тротуары противогололедными реагентами (традиционно первыми на улицы были направлены пескоразбрасыватели и трактора с щетками).

– В прошлом году мы приобрели достаточно техники, чтобы более оперативно производить уборку тротуаров вдоль магистральных дорог. Требую вывести ее на улицы в максимально возможном количестве, – дал указание глава города.

Благо, администрация города заблаговременно приняла меры (коммунальщики продолжают посыпать улицы песко-соляной смесью). Теперь воронежцам не страшен не только снегопад, но и ледяной дождь (который создает особую опасность, как на проезжей части, так и на тротуарах).

Марина Хоружая