В Соединенных Штатах Америки никак не определят, кто же будет управлять страной. Сегодня началась вторая ступень президентских выборов — голосование выборщиков, которые играют роль посредников, в основном высказывая волю избирателей своих штатов.

В большинстве штатов, а также округе Колумбия действует правило, которое обязывает выборщиков голосовать за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов избирателей. Напомним, что Дональд Трамп вместе со своими сторонникам не единожды требовал пересмотреть результаты голосования в ключевых штатах — в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, принесшие Байдену 62 голоса выборщиков. Однако обращения действующего президента в суды не принесли результата и были отклонили судами, потому как Трамп не соблюдал должные процедуры при ходатайстве, а также не привел никаких доказательств, подтверждающих собственные заявления.

Напомним что выборы президента Америки состоялись 3 ноября. В тех штатах, где большинство избирателей поддержали Трампа, голосовать будут выборщики-республиканцы. Там же, где одержал победу Джозеф Байден (это 25 штатов + округ Колумбия) — проголосуют выборщики демократы. По идее, Байдена должны поддержать 306 выборщиков, тогда как для победы на выборах необходимы голоса всего 270-ми.

Сегодня уже появились первые результаты голосов выборщиков по президентским выборам (эти результаты в режиме реального времени публикует CNN) Пока, по последним данным, у действующего президента Дональда Трампа 56 голосов выборщиков, а у Джо Байдена — 52.

Марина Хоружая