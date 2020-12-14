Сегодня в управе Ленинского района состоялась встреча главы Ленинского района Сергея Ситникова с депутатом Воронежского городской Думы Андреем Померанцевым и депутатом Воронежской областной Думы Олегом Спиваком.

На встрече с народными избранниками речь шла о выполнении наказов избирателей и реализации программ развития Ленинского района.

— Сегодня мы обсудили механизмы участия жителей в государственных и муниципальных программах, направленных на создание комфортной городской среды, непосредственного взаимодействия с депутатским корпусом в решении социально значимых вопросов населения, — сказал Сергей Ситников.

В свою очередь депутаты, представляющие фракции КПРФ в законодательном и представительном органах власти заверили руководителя управы в готовности личного участия во всех созидательных инициативах управы и жителей района.