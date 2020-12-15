Жители 13 многоквартирных домов Воронежа остались мерзли сегодня в своих квартирах. Из-за дефектов на теплотрассе было отключено отопление в доме №18 по ул. Старых Большевиков, №1 по Плехановской, № 18 на Платонова, № 14 и 16 а Дзержинского, а также № 3, 4 и 15 , расположенных на площади Ленина. В группе компаний «ПИК-Комфорт» обещали устранить неполадки до двух часов дня.

А вот жителям домов №15, 15а, 17, 19 и 19а по улице Южно-Моравской придется мерзнуть до самого вечера — там обещали включить батареи лишь после 18.00

Марина Хоружая