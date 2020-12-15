Вечером 14 декабря мэр Воронежа Вадим Кстенин провел выездное совещание по уборке снега.

К непогоде городские коммунальщики готовились. Они заранее обработали автодороги и тротуары смесью песка и соли, а к уборке приступили сразу же, как пошел снег, сообщается в паблике Ок.ру «Интересные новости». Там же выложены видео комментария главы Воронежа Вадима Кстенина.

— Такое большое количество снега за один раз убрать будет невозможно. До полного завершения необходимо будет произвести несколько циклов. Поэтому я хотел бы попросить воронежцев без острой необходимости не пользоваться личным автотранспортом, — сказал Вадим Кстенин.