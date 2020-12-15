Одна из структур «Домостроительного комбината» (ДСК) может застроить 52,4 га бывших яблоневых садов в Воронеже.

Об этом пишет «КоммерсантЪ». При начальной цене ежегодной арендной платы в 1, 048 млрд рублей предложение составило 1, 69 млрд рублей.

Источник издания утверждает, что ДСК планирует освоить участок за меньший срок, чем 10 лет, когда необходимо платить арендную плату.

В торгах также участвовали представители других воронежских застройщиков: ООО «Партнер» Евгения Хамина, ООО «Предприятие ИП КИТ» Ивана Куликова и ООО СЗ «Инстеп» Анатолия Шмыгалева.

Дом.РФ, который проводил аукцион, вскоре должен опубликовать официальные итоги. Победитель должен будет передать в каждом построенном задний 7% компании Дом. РФ.