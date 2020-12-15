Девятибалльные пробки наблюдались в Воронеже утром 15 декабря после прошедшего ночью мощного снегопада.

Такие данные приводит соответствующий сервис Яндекса. Наиболее напряжённая ситуация сложилась на Московском проспекте. Это связано с тремя авариями. Пробка наблюдается от остановки «Гостиница «Спутник» до начала проспекта на остановки «Проспект Труда» и далее она переходит в затор на улице Плехановская до пересечения с улицей Кольцовской.

При подъезде к Остужевскому кольцу с трех сторон также затруднено движение автомобилей.

Заторы, по данным сервиса Яндекс. Пробки, есть на улице Шишкова в сторону центра, на улице 9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, улицах Свободы и Матросова.

Вечером 14 декабря, накануне снегопада, мэр Воронежа Вадим Кстенин попросил горожан без острой необходимости не выезжать сегодня на личном автотранспорте.

Фото с сервиса Яндекс. Карты