ДТП с пострадавшими произошло в Воронеже 14 декабря на улице Антонова-Овсеенко.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 8 утра возле дома 22В/3 автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 58-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину», за рулем которой сидела 33-летняя женщина.

В результате аварии 12-летняя девочка, пассажир «Калины» и водитель машины обратились за медицинской помощью.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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