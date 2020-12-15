С победой на выборах президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена.

Как сообщает ТАСС, глава России отправил Байдену телеграмму, в которой пожелал тому успехов. Путин также выразил уверенность, что США и Россия несмотря на разногласия, несут ответственность за стабильность мира и глобальную безопасность.

— Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами, — написал российский лидер.

Накануне за то чтобы Байден стал очередным президентом США, проголосовала коллегия выборщиков. За действующего президента Трампа отдали голоса 232 человека, за Байдена – 306 человек. Выборная система в США, по мнению экспертов, считается менее демократичной из-за отсутствия прямого голосования граждан за главу государства. Несколько раз в США к власти приходил президент, за которого не проголосовало большинство избирателей.