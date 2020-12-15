Волка на катке из «Ну, погоди!» можно увидеть в Борисоглебске
Волк из известного советского мультфильма «Ну, погоди!» появился в Борисоглебске на улице Матросова перед асфальтобетонным заводом.
В группе «Подслушано Борисоглебск» появились фотографии нового арт-объекта.
Местные жители считают, что Волка поставили на хорошем месте. Рядом проходит трасса Воронеж-Курск, которая пересекается с дорогой Р-22 «Каспий». Так что объект увидят многие жители из других регионов.
Фото группы «Подслушано Борисоглебск»
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