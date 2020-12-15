Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, которое произошло 15 декабря в Новоусманском районе на трассе Воронеж-Нововоронеж.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилось в 9.20.

ВАЗ-2104 под управлением 50-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Ладой Грантой», которой управлял 37-летний житель Павловска.

55-летний пассажир «Жигулей» в результате ДТП погиб на месте. Оба водителя и две пассажирки «четверки» 27 и 23 лет с различными травмами доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области