Со вчерашнего вечера, как и предупреждали метеорологи и МЧС, и по данный момент в Воронеже идет снег. Но если сейчас он еле сыплется, то ночью на город сначала обрушился ледяной дождь, а потом образовавшиеся лужи запорошило снегом, который ночью шел очень активно. Коммунальщики, получившие указания мэра, были готовы работать в ночную смену — в результате 208 спецмашин расчищали этой ночью город от снега и посыпали улицы песком ( в общей сложности районные комбинаты израсходовали 2778 тонн песочно-соляной смеси).

И тем не менее, в числе ожидаемых последствий снегопада, сегодня в городе образовались пробки, а на тротуарах — гололед. Работники комбинатов благоустройства, а также сотрудники Управляющих компаний чистят снег с самого утра, однако за день «разгрести» все, конечно, не удастся. Основной упор они пока делают на расчистке подходов к пешеходным переходам и остановок общественного транспорта. Также расчищаются от снега ливневки — чтобы в случае потепления воде было куда стекать.

— Будем производить такое количество циклов уборки, которое потребуется до полного завершения, — успокоил воронежцев градоначальник.

Марина Хоружая