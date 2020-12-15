Теперь москвичей, нарушающих антиковидные меры, будут отслеживать по соцсетям, после чего нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, с начала действия ограничительного режима, который предусматривает обязательное ношение масок и перчаток, было выявлено 285 500 нарушений антиковидных мер (их допустили более 37 тысяч организаций и предприятий). За повторные нарушения была приостановлена деятельность более 200 организаций и предприятий (около половины устранили допущенные нарушения и возобновили работу).

Однако теперь, московским инспекторам не обязательно отлавливать нарушителей, что называется «с поличным». Найти таковых они вполне могут не проводя рейдов, а сидя в теплом кабинете. На основании фото и видео, выкладываемых в сетях, можно будет начать административное расследование. Обнаружив такие факты, начнется проверка. Если это касается кафе, баров и ресторанов, их в первую очередь будут проверять по части санитарных требований и режима работы. Будет собираться доказательная база, проведут контрольные мероприятия.

Напомним, что действующие меры, которые действуют на территории Москвы и Московской области — масочный и перчаточный режим в транспорте и общественных местах, самоизоляция граждан старше 65 лет, а также тех, кто входит в группу риска. 30% сотрудников компаний должны быть переведены на удаленную работу, а школьники находятся на дистанционном обучении. Также продолжает действовать запрет на проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и прочих мероприятий с участием зрителей. Кафе, бары, рестораны и клубы не имеют права принимать посетителей с 23:00 до 06:00. И штраф за нарушение правил, по указу мэра Сергея Собянина, для юридических лиц составляет до одного миллиона рублей (либо приостановка деятельности на срок до 3 месяцев).

Что касается рекомендаций, то Роспотребнадзор порекомендовал в праздничные дни воздержаться от поездок за границу, по максимуму ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия (даже на открытом воздухе) и постараться не ходить в гости слишком часто.

Марина Хоружая