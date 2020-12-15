В Воронеже заключили муниципальные контракты на благоустройство «Алых парусов» и парка Мостозавода, которые будут реализованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также госпрограммы «Формирование современной городской среды Воронежской области». На средства консолидированного бюджета будут приведены в порядок еще 19 общественных территорий в регионе. Это экопарк «Калачеевские поляны» (г. Калач), парк «Горки» в Лисках и др.

Из бюджетов разных уровней на благоустройство вышеозначенных территорий будет выделено порядка 350 миллионов. Кроме того, в 2021 году начнут реализовывать проекты-победители IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (всего их 4). Местные власти получат гранты на сумму в 265 млн. руб

Марина Хоружая