Все российские регионы приступили к вакцинации от коронавируса. По словам руководителя Минздрава Михаила Мурашко, сначала возникли некоторые проблемы с логистикой, но на данный момент вакцина доставлена во все регионы России — всего около 500 тысяч доз.

Напомним, что в столице масштабная вакцинация стартовала 5 декабря, всего в городских поликлиниках открылось 70 прививочных пунктов, где можно получить заветную инъекцию.

Руководитель исследований Никита Ломакин отметил, что те, кого уже привили вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», чувствуют себя хорошо. У большинства пациентов все проходит бессимптомно. Напомним, что итоговая эффективность вакцины превысила 91% (а касаемо тяжелых случаев, профилактическая эффективность составила 100%).

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где была разработана первая в России и мире вакцина «Спутник V», предполагает, что в 2021 году удастся привить от ковида больше половины населения нашей страны. И может быть тогда, пандемия в России, наконец пойдет на спад.

Марина Хоружая