Обвинение Навального в своем отравлении в адрес ФСБ, осталось без ответа
Алексей Навальный, опубликовавший пост на своем сайте, назвал имена своих отравителей. Оппозицинер считает, что к покушению на его жизнь, подготовка к которому началась еще в 2017 году, причастны 8 сотрудников ФСБ, имеющих медицинское и химическое образование. По мнению Навального, они служат в секретном подразделении действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.
Алексей Навальный отметил, что знает не только, кто эти люди (в том числе как их поддельные, так и настоящие имена), но и где они живут, а также работают. Более того, по признанию Навального, у него даже имеются фотографии этих людей. Оппозиционер считает, что подготовкой и предполагаемым отравлением занимались Алексей Александров («Фролов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Станислав Макшаков, Иван Осипов («Спиридонов»), Владимир Паняев, Олег Таякин («Тарасов»). В поездку с Навальным в Томск, где он и был отравлен, отправились Александров, Осипов и Паняев. Руководил операцией Макшаков.
Выводы, которые Навальный придал огласке, были сделаны им на основе проверок баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных с черного рынка.
Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, который летел в столицу из Томска. В Омске самолет совершил экстренную посадку, после чего Навальный был экстренно госпитализирован. Спустя сутки его переправили в Берлинскую клинику «Шарите», где в последствии немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». Выводы лаборатории об отравлении были подтверждены ОЗХО, однако российская сторона данную информацию отрицает.
Марина Хоружая
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