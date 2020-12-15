Законодатели готовы утвердить электронную систему контроля за перевозкой, хранением леса и сделками с древесиной уже в 2020 году

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Председатель комитета, один из авторов поправок Николай Николаев («Единая Россия») сообщил, что в ближайшее время законопроект обсудят с экспертами – представителями отрасли. Это важно сделать до первого чтения документа.

«Наша задача — в результате сформировать рекомендации участников рынка. Это нужно для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Есть поручение Президента, и мы его вовремя хотим выполнить: до нового года законопроект принять», — подчеркнул парламентарий.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине ноября. Их подготовили после поручения Президента России Владимира Путина — глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. Предложенные изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины — ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов, храниться данные о складах. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

По словам Николая Николаева, поправки в Лесной Кодекс не только сделают более понятной работу лесной отрасли, но и напрямую повлияют на качество жизни людей.

«Лес стал источником для большого количества злоупотреблений. И, конечно же, это влияет напрямую на жителей нашей страны. Взять хотя бы, к примеру, пожары — до ста процентов, скажем, по весне — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать», — считает парламентарий.

Нельзя забывать и об экономической стороне вопроса. Николай Николаев подчеркнул, что повышение эффективности лесной отрасли в целом — за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений — увеличит количество налогов и поступлений в бюджет. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

Сейчас законопроект готовят к рассмотрению в первом чтении. Николай Николаев отметил, что поправки — начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению Президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта. Предложения по масштабным изменениям законодательства партия готовит совместно с представителями отрасли.

«Сейчас Правительство готовит законопроект о лесоустройстве — и мы хотим узнать, что еще нужно. Масштаб этой реформы мне напоминает изменения в сфере долевого строительства, когда полностью был изменен механизм. Мы должны сделать лесную отрасль полностью прозрачной и эффективной», — резюмировал Николай Николаев.

Напомним, «Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия предложила создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», а также увеличить штат лесников — в том числе для предотвращения лесных пожаров. В регионах проходили обсуждения с участием представителей отрасли и экспертов, на которых выработали проекты изменений в этот и другие законы, регулирующие сферу оборота древесины. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно — «необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами».

Для справки: по статистике Рослесхоза, в 2019 году и первой половине 2020 года объем незаконных рубок леса удалось снизить. Тем не менее, правоохранительные органы за это время выявили более 50 тысяч фактов «теневой» заготовки древесины. Ущерб составил 35 миллиардов рублей. Было закрыто более 200 каналов контрабанды российского леса — его везли в Китай, Японию, Финляндию и бывшие союзные республики.

Готовящиеся корректировки Лесного кодекса РФ прокомментировал депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России», заместитель председателя думского Комитета по экологии и природопользованию Дмитрий Ширяев.

По мнению парламентария, деятельность структур, занятых в лесной отрасли как страны в целом, так и в регионах, нуждается в значительном упорядочении. Создание цифрового георесурса позволит собрать всю информацию о состоянии российских лесов и взять под контроль хозяйственную деятельность, которая в них ведется.

«Да, древесина считается возобновляемым ресурсом, но только в том случае, если ее заготовка и оборот ведутся в строгих рамках закона. Для Воронежской области, в которой леса занимают немногим более 10% территории, это особенно важно, ведь от их состояния зависит, например, полноводность таких крупных рек, как Битюг и Хопер – естественных защитников наших степных угодий от засухи. Кроме того, в области находятся и уникальные вековые дубравы, — достояние всей страны», — подчеркнул Дмитрий Ширяев.

Кроме того, зампред думского Комитета по экологии и природопользованию выразил поддержку такой новации, как передача арендаторам лесных участков обязанности по тушению лесных пожаров.

«Думаю, что после введения такой нормы в этой сфере останутся только те хозяйствующие субъекты, которые смогут обеспечить реальную противопожарную безопасность арендуемых массивов, располагая соответствующей техникой и логистикой, системами мониторинга и оповещения», — отметил депутат.

Источник фото: Александр Кряжев/РИА Новости