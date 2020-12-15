Видео — обращения к Новому году подготовят при содействии местных единороссов

Ленинское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с региональным консультационным центром «Опора» Воронежского Государственного Технического Университета организуют новогодние онлайн-поздравления детям из многодетных и малообеспеченных семей района.

Как рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Михаил Орищенко, к единороссам обратилось руководство районного отдела соцзащиты с просьбой оказать содействие в организации праздника для детей. Из-за пандемии коронавируса традиционные новогодние утренники отменены.

Партийцы вместе с центром «Опора» решили поздравить детей в онлайн- формате. Для 35 ребят из 11 многодетных и малообеспеченных семей заказаны видеообращения от Деда Мороза и Снегурочки.

«Для каждого ребенка будет записано персональное видеообращение от главных новогодних героев. В нем Дед Мороз несколько раз обратится к ребенку по имени, посмотрит и прокомментирует его фотографии, похвалит за личные достижения. С помощью волшебной книги Дед Мороз и Снегурочка оценит, как ребенок вел себя в этом году, и даст наставления на год следующий»,- рассказал Дмитрий Орищенко.

По словам директора регионального центра «Опора» Федора Сафонова, поздравления дети увидят в канун Нового года. Для создания видео и его просмотра уже оформлены специальные купоны, которые передадут в каждую семью.

Добавим, что Ленинское отделение партии и центр «Опора» на постоянной основе помогают семьям и жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Источник фото: пресс-служба Воронежского реготделения партии «Единая Россия»