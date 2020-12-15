повышенную смертность в Воронежской области отметил Росстат в текущем году. Немаловажную роль здесь сыграла пандемия коронавируса, которая унесла жизни нескольких сотен воронежцев. За первые 10 месяцев 2020-го в регионе умерло чуть менее 30 тысяч человек (на 2 242 больше, чем за аналогичный период 2019-го). Самая высокая смертность была отмечена в октябре — в этом месяце скончалось более 4 тысяч человек (в сентябре — чуть более 3 тысяч).

Такие показатели удручают, особенно на фоне снижающейся рождаемости. За 10 месяцев в регионе родилось 15 880 малышей, что на 784 младенца меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что самое печальное -подобная ситуация наблюдается практически во всех регионах страны.

Марина Хоружая