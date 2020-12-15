Уже послезавтра, 17 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Аккредитованные журналисты из всех уголков страны смогут задать главе государства свои вопросы. Напомним, что в прошлом году президент отвечал на вопросы 4 часа 18 минут. На время, пока идет подготовка к этому важному событию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил традиционные ежедневные брифинги для журналистов.

Напомним, что Владимир Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Президент ответит как на вопросы, заданные ему по прямой линии, так и на те, что прислали ему россияне через приложение «Москва — Путину».

Представители федеральных и зарубежных СМИ будут задавать свои вопросы из Центра международной торговли, а для региональных журналистов организуют специальные площадки в каждом ЦФО. Количество участников в этом году будет ограничено Роспотребнадзором в связи со сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.

Напомним, что президент России сделал большие пресс-конференции традицией, начав проводить их почти 20 лет назад — в 2001-м. По практике, начинается ежегодная пресс-конференция с озвучивания президентом итогов года (по экономическим и социальным показателям), после чего журналистам предоставляется право задать свои вопросы (в прошлом году Владимир Владимирович ответил на 70 вопросов).

Марина Хоружая