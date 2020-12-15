Учащиеся воронежских школ, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в регионе, отправятся на зимние каникулы по стандартному графику – с 28 декабря по 10 января. Приказ о проведении школьных каникул именно в эти даты был получен школам от управления образования еще в августе, однако даты могли поменяться из-за рекомендаций Роспотребнадзора.

Власти отметили, что опыт трехнедельного смешанного формата обучения (когда младшеклассники учились очно, а старшеклассники дистанционно) принес свои результаты — заболеваемость в этом время снизилась как у учащихся, так и учителей. За парты воронежские школьники вернулись 30 ноября, и заболеваемость снова поползла вверх. Однако менять что-либо в формате обучения, воронежские власти не планируют.

Правда, в начале декабря они позволили школьникам учиться дома, если родители напишут заявление о переводе ребенка на очно-заочную форму обучения (как выяснилось, в школах ничего не знают о таких заявлениях и писать их нужно в департамент образования) и возьмут на себя ответственность за обучение ребенка в этот период (никаких онлайн занятий для таких детей проводиться не будет, только проверка знаний в формате, согласованном с каждым учителем).

Марина Хоружая