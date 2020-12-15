Одним из ключевых драйверов роста рынка остается ипотека с господдержкой. Но рисков появления ипотечного пузыря на рынке в банке не видят

Объем выдачи ипотеки в России в 2020 году может превысить 4 трлн руб. Такой прогноз содержится в сообщении ВТБ.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в России, которая образовалась благодаря пандемии, банк ВТБ озвучил суммы ипотечных кредитов, которые рискнули взять россияне. Как выяснилось, спрос на жилищные кредиты только вырос. Видимо благодаря тому, что президент приказал на время пандемии снизить ставку.

Только в сентябре ВТБ выдал ипотечных кредитов на 90 миллиардов рублей, в октябре — на 100, а в ноябре почти 94. По признанию руководства банка, это рекордные для них объемы. В общей сложности за 11 месяцев текущего года банком ВТБ было выдано 316 000 ипотечных кредитов на 824 млрд руб. (на 31% больше по количеству и на 40% больше по объему, чем за аналогичный период предыдущего года). Отчасти такому росту поспособствовала ипотека с господдержкой.

По мнению экспертов, 2020 год стал для российского ипотечного рынка исторически рекордным. Перед этим рекорд по ипотечным кредитам наблюдался в 2018 году — тогда россияне набрали кредитов на жилье на 3 миллиарда рублей. «Дом.РФ» прогнозирует что эта сумма по окончании текущего года, может увеличиться до 3.7 триллионам рублей (и до 1.5 млн. кредитов) Банк ВТБ, также как и аналитики рейтингового агентства НКР считают, что сумма приблизится 4 триллионам. По их мнению драйверами роста спроса стали беспрецедентно низкие ставки по ипотечным кредитам, когда в апреле начала действовать льготная программа. Именно ипотечные кредиты под 6,5% составили треть от всех выданных.

Марина Хоружая