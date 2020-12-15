О снежной новогодней ночи мечтают, наверное, все. Когда все вокруг белым-бело, легче верится в чудо, и в то, что новый год принесет что-то хорошее. В последние годы воронежцам не слишком везло с погодой в Новый год, но на сей раз метеорологи обещают, что в новогоднюю ночь на улице будет лежать снег.

Руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков говорит, что рано еще говорить о том, будет ли идти снег в саму новогоднюю ночь. Пока он может лишь сказать, что градусник опустится до минус 5, так что в новогоднюю ночь будет приятный морозец. Снега выпадет порядка 50 мм. По словам Александра Сушкова, на этой неделе должно потеплеть к пятнице, но выше 0 градусник не поднимется. Так что снег уже не растает, а со следующей недели снова похолодает.

Марина Хоружая