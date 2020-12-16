Дату открытия проезда по дороге между ул. Минской и ул. Землячки назвали в Воронеже
К 25 декабря откроют в Воронеже автотрассу между ул. Землячки и ул. Минской.
Дорога проложена между Ленинским проспектом и микрорайоном «Электроника».
Сейчас на уже построенной трассе ведутся работы по обустройству. Рабочие убирают строительный мусор, устанавливают знаки и освещение.
Комиссия ведет приемку объекта.
Трасса обошлась региональному и местному бюджету в 31 миллион рублей.
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