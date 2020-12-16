К 25 декабря откроют в Воронеже автотрассу между ул. Землячки и ул. Минской.

Дорога проложена между Ленинским проспектом и микрорайоном «Электроника».

Сейчас на уже построенной трассе ведутся работы по обустройству. Рабочие убирают строительный мусор, устанавливают знаки и освещение.

Комиссия ведет приемку объекта.

Трасса обошлась региональному и местному бюджету в 31 миллион рублей.