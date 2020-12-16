От пренебрежительного отношения к России экс-помощник Трампа предостерегла Байдена
Бывшая старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фиона Хилл рассказала, что Джозефу Байдену придерживаться иного подхода к России, нежели его бывшему шефу Бараку Обаме.
Как пишет ТАСС, об этом она заявила в газете The New York Times.
По мнению бывшей чиновницы, в администрации Обамы не желали много думать о России, сейчас же Байдену придется думать иначе — мир изменился.
Напомним, что президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с избранием президентом США.
Фото pixbay.com
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