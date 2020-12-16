Аграрно-лесотехнический техникум в Лисках в Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за несоблюдения противокоронавирусных норм.

В районном суде сообщили, что проверку в учебном заведении провели сотрудники Рспотребнадзора после вспышки COVID-19.

Коронавирус был официально обнаружен у пятерых работников техникума: двоих преподавателей, замдиректора, секретаря и мастера.

Санитарные врачи во время проверки констатировали, что причинами вспышки инфекции могли крыться в нарушениях. В частности, обеззараживание воздуха в помещениях не проводилось, не были маркированы антисептики, к составу дезраствора у Роспотребнадзора возникли претензии.

Теперь техникуму придется заплатить 100 тысяч рублей штрафа по решению Лискинского районного суда.

Фото pixbay.com