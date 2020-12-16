Американских журналистов из издания Popular Mechanics впечатлили российские ракеты «Булава», выпущенные из акватории Охотского моря с атомной субмарины «Владимир Мономах».

Как сообщает ТАСС, пуск ракет они охарактеризовали фразой «превью конца цивилизации».

В материале журнала написано, что «Булава» может достичь большей части территории Америки к западу от речки Миссисипи. Напомним, что дальность пуска ракет составила 5 с половиной тысяч километров. С российской подводной лодки 12 декабря было выпущено по полигону Чижа в Архангельской области 4 баллистических ракеты.