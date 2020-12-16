Управляющая торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компания X5 Retail Group пообещала снизить цены на социально значимые продукты, путем обнуления торговой наценки.

Как сообщает РИА Новости, таких товаров будет семь: хлеб, макаронные изделия, черный чай, говядина тушеная, картофель, ультрапастеризованное молоко и хлопья зерновые.

Соответствующую продукцию на полках будут помечать специальными ценниками.

Представитель компании также заявил, что все расходы на товары по сниженным ценам будут покрывается за собственный счет. Это выплата аренды, коммунальные платежи, расходы логистику, зарплата персонала и т. д.

Напомним, что российский президент Владимир Путин на прошлой неделе поднял вопрос об увеличении цен на базовые продукты питания. Глав государства назвал это прыткой подогнать цены в стране под мировые.