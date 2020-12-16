Глава государства вместе с активистами волонтерских центров партии принял участие в Социальном онлайн-форуме «Единой России»

«Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Представители волонтерских центров партии озвучили их на первом Социальном онлайн-форуме, который «Единая Россия» провела в понедельник, 14 декабря. Он собрал добровольцев со всей страны. Участие в мероприятии принял Президент Владимир Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что для «Единой России» как самой массовой партии волонтерство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми — это возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто для галочки.

«Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что люди верят в искренность политической силы, когда она находит преломление в интересах конкретного человека.

«Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — сказал Президент.

Он назвал чрезвычайно важным, что «Единая Россия» «включилась в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна».

«То, что сейчас звучит, прорабатывается, чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На той партии, от решений которой зависит экономика страны, состояние системы здравоохранения, образования — лежит всегда особая ответственность за результаты работы государства. Это большая очень нагрузка. Подтверждать ее нужно искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека», — подчеркнул Президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что добровольчество — крайне важное направление работы партии. С самого начала пандемии «Единая Россия» создала волонтерские центры в каждом регионе, они объединяют 80 тысяч активистов. Председатель партии обозначил приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности — это автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным. Также Дмитрий Медведев поручил «Единой России» отслеживать, как выполняются противопандемийные меры в регионах.

В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт, в том числе, лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. В частности, «Единая Россия» предложила продлить ряд временных мер, которые приняли в самом начале пандемии — срок их действия истекает 31 декабря. Речь идет о беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ и продления действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги. Инициативы озвучила секретарь Чувашского отделения партии, депутат Госдумы Алена Аршинова. Владимир Путин назвал оба предложения «своевременными и справедливыми».

«Конечно, в современных условиях надо продлить саму льготу и срок реализации этих возможностей. То же самое касается и ЖКХ отрасли. Я это поддерживаю, считаю, что это правильно», — сказал Президент.

Также «Единая Россия» предложила упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Инициативу озвучил секретарь Хабаровского отделения партии, активист волонтерского центра Максим Иванов. «Разрешение на такую деятельность могут получить только предприниматели, имеющие сеть более чем в 10 аптек и специальный интернет сайт. Далеко не все могут себе это позволить. В итоге многие жители малых городов и муниципалитетов оказались лишены возможности покупать лекарства без рецепта онлайн, так как районные аптеки просто не могут получить разрешение на такую деятельность», – рассказал он. Глава государства поддержал эту инициативу – он сообщил, что поручит рассмотреть данный вопрос Правительству.

Также партия предложила ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности и продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком действия.

Большой блок инициатив — меры дополнительной защиты тех, кто ежедневно сталкивается в своей работе с опасностью заражения. Волонтер из Башкирии Яков Кугубаев предложил страховать от коронавируса немедицинский персонал больниц. «Прежде всего мы говорим о специалистах, которые отвечают за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование», — сказал он.

То же касается и страхования учителей на рабочих местах — активист волонтерского центра партии в Алтайском крае Денис Голобородько подчеркнул, что школьники на уроках находятся без средств индивидуальной защиты и не обязаны предоставлять справку об отсутствии заболевания коронавирусом. Из-за этого риск заболеть у педагогов высок. По решению региональных властей учителей в Алтайском крае уже страхуют. Доброволец предложил распространить практику на всю страну.

Обе инициативы поддержал Владимир Путин. Он отметил, что вопросы действительно актуальны, и их нужно проработать.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, рассказал о том, что «Единая Россия» совместно с Правительством договорилась с двумя крупными агрегаторами такси — с 21 декабря и до 31 декабря 2021 года в 13 регионах страны их машины будут бесплатно доставлять медиков домой, на работу и на вызовы к пациентам.

Также Андрей Турчак предложил сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. По его словам, это — один из способов снять проблему, когда нет возможности оформить сделки и договоры в офлайн-режиме из-за пандемии.

«Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире. Предлагаем закрепить возможность бесплатного ее получения — на сегодняшний день это обходится гражданам в среднем в полторы тысяч рублей. Бесплатным это предлагаем сделать для всех подтвержденных пользователей портала «Госуслуги», — сказал Андрей Турчак. Он отметил, что партия проработает необходимые проекты нормативных актов, а реализовывать инициативу будет совместно с Минцифры.

Еще один блок инициатив «Единой России» направлен на преодоление социально-экономических последствий пандемии. К примеру, партия предложила привлекать студентов старших курсов педвузов к оплачиваемому замещению учителей на уроках в школах. Педагоги могут взять больничный — а образовательный процесс прерывать нельзя. Также в партии считают необходимым расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления — например, на оплату частных детских садов, которые регистрируются как ИП и по закону не могут работать с сертификатами маткапитала. Предлагается ввести и дополнительные меры поддержки беременных женщин — допвыплату к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учет в женской консультации на раннем сроке. Сейчас это порядка 600 рублей. В партии предложили увеличить размер пособия и одновременно сделать такую помощь адресной. В дополнение к этому «Единая Россия» предлагает сохранять выплаты по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы.

Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров озвучил инициативу о необходимости стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за COVID-19 — в том числе, финансово.

«Все идеи заслуживают проработки. Вместе с коллегами из Правительства, Госдумы, регионов их досконально проработаем. Очевидно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных средств. Но это важные инициативы. Давайте внимательно просчитаем все это и выйдем с окончательными законодательными инициативами. Это и будет ответственное поведение нашей партии», — резюмировал инициативы, которые обсуждались на социальном онлайн-форуме, Дмитрий Медведев.

Он отметил, что уже сделанное — не повод останавливаться. «Пандемию необходимо победить. С учетом всех новых решений и возможностей, включая вакцину — мы обязаны это сделать. Для всех живущих и для будущих поколений», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии призвал всех членов «Единой России» активно работать в новогодние праздники.

«Я обращаюсь к вам с просьбой работать по-честному и активно в эти новогодние дни, когда наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей. Это и есть ответственность правящей партии. И попросил бы всех об этом помнить», — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь председатель Воронежской областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов отметил, что в области начиная с весны активную работу ведет Волонтерский центр «Единой России». К этой работе оперативно подключились депутаты областной и городской Дум. Помощь оказывается и гражданам, и медицинским, социальным учреждениям.

«Весной при участии депутатов многодетным семьям и одиноким пенсионерам передали порядка 30 тыс. продуктовых наборов. Пожилым людям на самоизоляции привозили товары первой необходимости и медикаменты, помогали решать бытовые вопросы. Помимо этого, школьникам подарили более 500 компьютеров для дистанционного обучения. Осенью, когда региональные власти возобновили режим самоизоляции для пожилых, волонтерская работа возобновилась»,- отметил Владимир Нетёсов.

Сейчас волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым жителям региона. Помощь получат порядка 11 тысяч пенсионеров в возрасте от 70 лет по спискам предоставленным управлением социальной защиты населения. Медицинским учреждениям волонтеры «Единой России» передают средства индивидуальной защиты, антисептики и необходимое оборудование. Также отметил лидер воронежских единороссов, в регионе реализован масштабный комплекс мер для сохранения социально-экономической стабильности в непростых условиях распространения коронавируса.