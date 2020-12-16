Под председательством Светланы Куковской состоялось организационное заседание Территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Воронежа состава 2020-2025 гг., в работе которого приняли участие секретарь Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Хорунжий и руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

Сергей Николаевич и Сергей Александрович отметили, что перед вновь сформированной комиссией стоят важные задачи по организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ, подготовка к которым уже началась.

Руководители пожелали членам ТИК дружной совместной работы по обеспечению избирательных прав жителей Ленинского района г. Воронежа.

При этом одной из приоритетных задач комиссии является профессиональная подготовка членов ТИК, а также обучение членов участковых избирательных комиссий.

Отметим, что в новый состав вошли восемь представителей региональных отделений политических партий Воронежской области. Семь членов комиссии имеют опыт работы в составе избирательных комиссий. Одиннадцать членов комиссии имеют высшее образование, в том числе четверо – юридическое. По итогам организационного заседания, в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тайным голосованием избраны: заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Воронежа Светлана Быханова; секретарь комиссии Наталья Благодарева.