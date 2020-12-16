Следственный комитет Воронежской области начал проверку в Рогачевской школе Новоусманского района после того, как появилась информация о том, что школьники там мерзнут на занятиях. Как выяснилось, в селе Рогачевка 26 ноября произошел прорыв водопровода, из-за чего на нем не могла производиться подпитка котла. Котел из-за аварии отключили, а детей с 27 ноября отправили на дистанционное обучение на два дня. В выходные в учебном заведении был начат монтаж насосной станции и уже 1 декабря система заработала по новой схеме.

В МЧС рассказали, что в данный момент во всех классах Рогачевской школы обеспечен нормальный температурный режим. В школу закуплена насосная станция, с помощью которой можно переключать систему отопления на скважину, благодаря чем будут исключены перебои с подачей тепла.

Кроме того, В 9-ти из 16-ти учебных кабинетов школы окна заменили на пластиковые, что тоже способствует сохранению тепла.

Также администрация Новоусманского района и Рогачевского сельского поселения уже разработали проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта школы, который обойдется в 19 млн. рублей. Впрочем, еще не факт, что заявка на включение объекта в областную адресную инвестиционную программу будет одобрена. А без привлечения финансирования из вышестоящих бюджетов, самостоятельно с ремонтом школы район не справится. В этом случае районная администрация будет решать проблемы локально — к примеру, переведут школу с угольного на газовое отопление.

Марина Хоружая