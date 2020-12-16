Женщина из-за нападения собаки чуть не угодила под колеса автомобиля в Воронеже (ВИДЕО)
В Воронеже женщина, идущая по улице, чуть было не угодила под колеса автомобиля из-за нападения собаки.
Видеозапись с авторегистратора инцидента на ул. Ведугской, 73. с опубликовали в социальных сетях.
На съемке видно, как собака породы далматинец прыгает на женщину, отчего та, споткнувшись о снежный сугроб, падает прямо на дорогу перед едущей машиной.
От травм ее спасло то, что автомобиль из-за снега ехал медленно. Водитель остановился и помог женщине подняться.
Владелица собаки даже не подошла ей помочь.
Видео Алексея Бурана
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