В Воронеже судью Ленинского райсуда Марину Галаган требуют наказать за то, что она не пошла навстречу умирающему подследственному, из-за чего тот впал в кому. Жалобу на нее направила в областную квалификационную коллегию судей дочь пострадавшего. Женщина просит привлечь Галаган к дисциплинарной ответственности, так как ее пренебрежительное отношение к жизни и здоровью человека, умаляет авторитет всей судебной власти.

Напомним, что бывший генеральный директора Воронежского завода растительных масел Альберт Давлетшин обвинялся в мошенничестве. В ходе следствия оказалось, что у 65-летнего Давлетшина началась двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Когда отец был в тяжелом состоянии, дочь просила судью освободить отца из-под стражи, однако госпожа Галаган наотрез отказалась идти на встречу. Последний раз срок содержания под стражей продлевался, когда обвиняемый был уже смертельно болен. Помимо коронавируса у Давлетшина оказались и сопутствующие заболевания, из-за которых он находился в группе риска — ишемическая болезнь сердца и гипертония. На фоне двусторонней полисегментарной пневмонии у обвиняемого развилась дыхательная недостаточность, и на заседание суда он попасть уже не мог, так как находился в медсанчасти №36 ФСИН России (филиал «Туберкулезной больницы»). В судебном заседании Давлетшин участвовал в крайне тяжелом состоянии — так как самостоятельно передвигаться он уже не могу, лечащий врач вместе с кислородным баллоном и маской привез его на каталке в конференц-зал, где была оборудована видео-связь.

Однако, как сообщил сегодня «Коммерсантъ«, рассматривая ходатайство областного следственного управления СКР о продлении ареста Альберту Давлетшину, судья Галаган отказала в удовлетворении просьбы. Видимо сочла, что лежачий больной, который и дышать -то самостоятельно не может, скроется от следствия, уничтожит улики или продолжит преступную деятельность. Галаган продлила пребывание обвиняемого под стражей еще на 2 месяца. Спустя два дня больной впал в кому. ,

Поскольку в тюремной медсанчасти аппаратов ИВЛ не предусмотрено, следователь СУ СКР Александр Хрячков, который вел дело Давлетшина, отменил дальнейшее содержание обвиняемого под стражей, после чего пациента в бессознательном состоянии отправили в одну из городских больниц и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако спасти его не удалось. Врачи сказали, что в таком состоянии 3 суток без ИВЛ — это очень много.

По мнению родственников, и множества поддерживающих их людей, трагедия произошла из-за ошибочного и противозаконного судебного решения. И конечно, из-за элементарного человеческого равнодушия Марины Галаган. Ведь если бы она приняла к сведению информацию от врача, что пациент находится в критическом состоянии и запросила документы о его диагнозе, все могло бы закончиться не столь трагично. Однако Галаган проще было ограничиться дежурной фразой — «заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у обвиняемого нет».

Заявитель Юлия Давлетшина (дочь обвиняемого) считает, что госпожа Галаган нарушила положения закона «О статусе судей РФ», присягу судьи и Кодекс судейской этики, которые предписывают служителю Фемиды «честно и добросовестно исполнять свои обязанности», «быть объективным, беспристрастным и справедливым», а при исполнении своих обязанностей помнить о том, что «защита прав и свобод человека определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти».

Подробности дела:

Как пишет «Коммерсантъ», отставной начальник колонии, заслуженный работник ФСИН Альберт Давлетшин возглавил завод растительных масел в Верхнехавском районе Воронежской области 11 лет назад. При нем предприятие было модернизировано и сегодня может перерабатывать 700 тонн подсолнечника в сутки, выдавая до 300 тонн масла. Выручка завода, ставшего базовым предприятием агрохолдинга «Жемчужина Поволжья», в 2018 году превысила 2 млрд руб. Весной прошлого года гендиректор маслозавода и его сын Руслан, работающий на предприятии коммерческим директором, были арестованы по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 60 млн руб. (ст. 199 УК РФ) и незаконном возврате НДС на сумму около 40 млн руб. (ст. 159 УК РФ). По версии СКР, руководители завода манипулировали с контрактами на поставку предприятию подсолнечника, которые заключались с аффилированными господам Давлетшиным фирмами. Родственники вину не признают, полагая, что все претензии к ним выстроены на обличающих показаниях одного из партнеров, данных, по их версии, под давлением следствия.

Перед тем как слечь в тюремную больницу с коронавирусной инфекцией, Давлетшин-старший обращался с жалобами к бизнес-омбудсмену Борису Титову и главе Татарстана Рустаму Минниханову, пытаясь убедить их в том, что региональные правоохранители незаконно держат представителей семьи под стражей. В итоге бизнесмен сумел добиться освобождения только для своего сына: Давлетшина-младшего выпустили из СИЗО под подписку о невыезде вскоре после смерти его отца. Воронежское управление СКР, в свою очередь, заявило, что расследование уголовного дела о мошенничестве с НДС продолжается, но уже сегодня в его материалах есть «неопровержимые доказательства» причастности отца и сына к инкриминируемым им преступлениям.

Марина Хоружая