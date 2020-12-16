Вслед за сервисом Гугл, масштабные проблемы сегодня были отмечены в работе Telegram. С ними столкнулись пользователи стран Европы и Ближнего Востока (сервис не подключался к сети, не загружались сообщения). Также на сбои Телеграм-канала пожаловались жители Украины, Белоруссии, Узбекистана, Германии, Польши, Нидерландов, Франции, Италии и др. стран.

Среди россиян со сбоями в Телеграме столкнулись москвичи, петербуржцы, а также жители Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода. Сбои начались утром, а затем продолжились после 16.00, и в течении получаса 90% пользователей не могли подключиться к нему в десктопной и мобильной версии, а 9% не могли загрузить сообщения.

Как сообщил основатель вышеозначенного мессенджера Павел Дуров, один из сбоев был связан с неисправностью оборудования и обновлением мобильного приложения.

Марина Хоружая