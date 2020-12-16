В доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в слободе Караяшник (Ольховатский район) один за другим начали заболевать постояльцы. Несмотря на то, что заведение функционирует в закрытом режиме, новая коронавирусная инфекция смогла проникнуть и туда.

Первыми почувствовали недомогание сотрудники дома престарелых, которые заступили на смену в минувшую пятницу. Спустя 5 дней коронавирус был выявлен у 15-ти человек, из которых пятеро — сотрудники интерната, 10- постояльцы. Если бы не тесты, можно было бы и не догадаться, что в доме-интернате настоящая вспышка ковида, так как у четырех заболевание протекает бессимптомно, а у 11-ти присутствуют признаки ОРВИ. Из этих 11-ти шестерых самых тяжелых пациентов уже госпитализировали в Ольховатскую районную больницу. Они лежа в отделении для лечения больных с коронавирусом. Остальных же поместили в изолированную зону дома-интерната (все помещения в интернате были продезинфицированы).

По факту случившегося, специалистами Роспотребнадзора была проведена проверка в данном учреждении, результаты которой станут известны позже.

Мариина Хоружая