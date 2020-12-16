Сегодня, 16 декабря, от премьера Армении Никола Пашиняна поступила информация, что на участке сел Хин-Тахер и Хцаберд Гадрутского района, российские миротворцы окружены азербайджанскими военными, а армянские военные находятся в плену. По словам Пашиняна, из-а проблем со связью, сложилась кризисная ситуация.

Напомним, что 11–12 декабря в двух селах неподалеку от Гадрута были возоблены боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими отрядами. Последние отказывались покидать села Гадруга Хин-Тахер и Хцаберд. Бои были остановлены российскими миротворцами.

А вчера вечером, армия обороны Карабаха потеряла связь с военнослужащими. Незадолго до этого произошел обмен пленными.

Что касается российских миротворцев, то Минобороны опровергло информацию об их окружении.

Марина Хоружая