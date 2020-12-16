Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы окружены азербайджанскими военными, однако Минобороны опровергло данную информацию
Сегодня, 16 декабря, от премьера Армении Никола Пашиняна поступила информация, что на участке сел Хин-Тахер и Хцаберд Гадрутского района, российские миротворцы окружены азербайджанскими военными, а армянские военные находятся в плену. По словам Пашиняна, из-а проблем со связью, сложилась кризисная ситуация.
Напомним, что 11–12 декабря в двух селах неподалеку от Гадрута были возоблены боевые действия между азербайджанскими войсками и армянскими отрядами. Последние отказывались покидать села Гадруга Хин-Тахер и Хцаберд. Бои были остановлены российскими миротворцами.
А вчера вечером, армия обороны Карабаха потеряла связь с военнослужащими. Незадолго до этого произошел обмен пленными.
Что касается российских миротворцев, то Минобороны опровергло информацию об их окружении.
Марина Хоружая
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