Депутат-единоросс помог Центру реабилитации с приобретением необходимого оборудования

Сотрудники Воронежского Центра реабилитации инвалидов обратились к депутату Воронежской областной Думы, члену фракции «Единой России» Артему Копылову с просьбой оказать содействие в приобретении бактерицидного рециркулятора – прибора для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. В ответ на просьбу парламентарий приобрел необходимое оборудование и сам передал его в Центр, сотрудники которого выразили свою благодарность депутату и региональному отделению партии в целом.

Директор Центра Елена Андриянова отметила, что такая помощь очень актуальна: в период самоизоляции в учреждении особенно тщательно соблюдают санитарные требования, поскольку его подопечные относятся к особой категории и нуждается в поддержании здоровой эпидемиологической обстановки.

«Такой рециркулятор жизненно необходим для строгого соблюдения эпидемиологических норм, и мы очень признательны за оказанную помощь, которая поможет сберечь жизнь и здоровье наших подопечных», — подчеркнула она.