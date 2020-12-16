Инвалидов уберегут от инфицирования COVID-19
Депутат-единоросс помог Центру реабилитации с приобретением необходимого оборудования
Сотрудники Воронежского Центра реабилитации инвалидов обратились к депутату Воронежской областной Думы, члену фракции «Единой России» Артему Копылову с просьбой оказать содействие в приобретении бактерицидного рециркулятора – прибора для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. В ответ на просьбу парламентарий приобрел необходимое оборудование и сам передал его в Центр, сотрудники которого выразили свою благодарность депутату и региональному отделению партии в целом.
Директор Центра Елена Андриянова отметила, что такая помощь очень актуальна: в период самоизоляции в учреждении особенно тщательно соблюдают санитарные требования, поскольку его подопечные относятся к особой категории и нуждается в поддержании здоровой эпидемиологической обстановки.
«Такой рециркулятор жизненно необходим для строгого соблюдения эпидемиологических норм, и мы очень признательны за оказанную помощь, которая поможет сберечь жизнь и здоровье наших подопечных», — подчеркнула она.
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