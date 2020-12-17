Помощь единороссов нуждающимся воронежцам во время пандемии стала примером служения обществу

Любовь Шабанова, директор Управления социальной защиты населения Советского района Воронежа выразила благодарность воронежским добровольцам, которые включились в работу еще со времени первой волны пандемии коронавируса. По ее словам, они помогали развозить тяжелые, по 10-15 кг сумки и пакеты с продовольствием пожилым людям, инвалидам, находившимся на самоизоляции.

«Работу добровольцев, Волонтерского центра партии я бы назвала беспрецедентной акцией! Честно говоря, я буквально прослезилась, видя, как много у нас замечательных молодых людей, которые развозят на своих машинах и продуктовые наборы, и средства индивидуальной защиты, и оборудование – одиноким старикам, в больницы и поликлиники. Они оставили в стороне свои дела и заботы, и пришли на помощь», — отметила она.

Теперь, во вторую волну пандемии, когда идет акция #Мы вместе, на плечи социальных работников легла миссия поддержать малоимущих воронежцев в возрасте 70 лет и старше – утешить, подбодрить их, и не только словом, но и гостинцем, чтобы эти старики – а всего их 11 тысяч — могли хотя бы несколько дней не выходить из дома в магазин.

«Воронежские волонтеры, единороссы – большие молодцы, они показали настоящий пример бескорыстного служения обществу.Хотела бы, конечно, отметить и деятельность наших депутатов. Например, когда участники общественной организации «Серебряные волонтеры» провели областные конкурсы для пожилых людей – музыкальный и состязание чтецов, депутат областной Думы Елена Губина, член фракции «Единой России», помогла с приобретением призов для восьмерых победителей, и волонтеры ЕР доставят их лауреатам к Новому году», — заявила Любовь Шабанова.