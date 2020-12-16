«Единая Россия» помогла районным врачам и медсестрам скрасить напряженные будни пандемии

Сотрудники Волонтерского центра партии вместе с депутатами-единороссами стараются поддержать медиков, кто, рискуя своей жизнью, находится в «красной зоне» и борется с пандемией. Так медицинскому персоналу Борисоглебской районной больницы были доставлены продуктовые наборы, в которые входят чай, кофе, печенье, кондитерские изделия.

Об этом рассказала заместитель главного врача Борисоглебской районной больницы Людмила Пикалова. По ее данным, сегодня в «красной зоне» медучреждения лечатся почти 200 воронежцев с диагнозом COVID-19. Помимо борисоглебцев медпомощь оказывается и жителям близлежащих районов.

«Мы благодарны за понимание, за неравнодушие, за поддержку наших медиков в это трудное время. Многие врачи, медсестры проводят в больницы большую часть времени, иногда сутками не приходя домой. И конечно очень приятно, когда о нас заботятся и поддерживают», — сказала она.