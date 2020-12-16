Одна из воронежских частных транспортных компаний пополнила свой автопарк двадцатью новенькими низкопольными автобусами, которые уже скоро выйдут на улицы города. Все они будут обслуживать маршрут 5А.

Общая вместимость новых автобусов — 111 мест, из которых 28 сидячие. Новый транспорт оснащен пандусами и пневмодвеской, которая позволяет немного наклонять автобус для более удобной посадки пассажиров. В салоне каждого автобуса установлены камеры видеофиксации, голосовые информаторы и цифровые маршрутоуказатели.

Автобусы, выпущенные в этом году, были приобретены по программе льготного лизинга и по мнению мэра Вадима Кстенина, это выгодное инвестирование, так как скоро в нашем городе будет проведена транспортная реформа и от качества подвижного состава будет зависеть конкурентоспособность транспортной компании. В мэрии отметили, что к концу первого квартала 2021 года, на маршрутах будет курсировать 140 новых автобусов большой вместимости.

Что касается городского транспорта, то сегодня мы узнали еще об одном новшестве — с 18 декабря 2020 года будет изменен маршрут № 49М. Раньше маршрутки с таким номером курсировали от станции Придача до Перинатального центра, но в связи с решением властей «улучшить транспортное обслуживание воронежцев», маршрутка больше не будет ездить на Левый берег. Воронежцы безусловно очень «порадуются» такому решению властей, особенно учитывая, то это единственный маршрут на котором можно было доехать из этого района до Шишкова без пересадок. Теперь воронежцам, проживающим в районе Авиазавода и остановок от ДК Кирова до Ильича, придется добираться в тот конец города с пересадками. Ближайшей остановкой, откуда отправляется маршрутка, проходящая через Транспортную и Шишкова, будет Ильича (там находится конечная 18-го маршрута, который движется в вышеозначенном направлении). И если новость о новых автобусах порадовала воронежцев, то решение властей отобрать у них прямой маршрут до дальнего Коминтерновского района, у жителей Левобережья вызвала негодование. Учитывая, что финансовое положение у народа сейчас и так не завидное, тратиться на две маршрутки для среднестатистического воронежца, удовольствие сомнительное.

Теперь от Перинатального центра 49М будет идти через Коминтерновский и Центральный районы (где и так транспорта в избытке), и заканчивать свой маршрут у главного корпуса ВГУ.

Юлия Киреева