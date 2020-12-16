Врачи, которым сделали прививку от коронавируса вчера, 15 декабря, рассказали о своем самочувствии. Все они работают в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 8». Как выяснилось, все медики чувствуют себя хорошо, побочные эффекты обнаружены не были.

Прививать медработников начали после поступления второй партии вакцины (она поступила в Воронеж 14 декабря) Все они получили вакцину «Спутник V». Всего будет вакцинировано 1500 врачей (вакцинация будет проводиться в два этапа с трехнедельной паузой). В ближайшие дни будет проведена вакцинация еще 40 медработников. Напомним, что это происходит на добровольной основе.

Далее, как сообщили в департаменте здравоохранения, будут прививать людей, чья профессиональная деятельность связана с высоким риском инфицирования коронавирусом (работники здравоохранения, образования, и на общественном транспорте).

Марина Хоружая