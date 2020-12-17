Сегодня, на Большой пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой он отвечает на вопросы журналистов из своей резиденции в Ново-Огарево, несколько вопросов удалось задать известному музыканту, создателю легендарной группы «Ленинград», Сергею Шнурову. Как генеральный продюсер RTVI Шнуров также присутствует на пресс-конференции.

Перед тем, как дать возможность Сергею Шнурову задать свои вопросы, президент «подколол» музыканта.

-Мы услышали вопрос от известного российского журналиста, а теперь давайте дадим микрофон начинающему журналисту… — сказал Владимир Путин.

— Я представляю международный телеканал, и мой вопрос будет касаться международной политики. Почему российские хакеры, которые помогли Трампу выиграть прошлые выборы, и не помогли на этих. Куда они делись?

-Это не вопрос, это провокация! — отметил президент, однако ответил, что российские хакеры никогда не принимали участия в делах международной политики и никак не участвовали в выборах Трампа.

В конце Шнуров, которого видимо задел указ президента о том, что на массовых мероприятиях нельзя нецензурно выражаться (а у музыканта, как известно, почти все творчество построено на ненормативной лексике), задал Путину такой вопрос:

— Скажите, как самым простым рядовым гражданам, которых я представляю, называть эту жизнь и все, что в ней происходит, не используя матерных выражений?

— Обратитесь к нашей классике, к хорошим фильмам. Когда на ногу падает батарея, можно просто говорить: «Редиска!» Русский язык очень богат, и всегда можно выбрать какие-то слова… И спасибо, что в формате сегодняшней встречи вы сдержались и не стали выражаться нецензурно!, — ответил глава государства.

К слову, Сергей Шнуров рассказывал представителям столичных СМИ перед пресс-конференцией, что находится на подобном мероприятии впервые. Музыкант, по собственному признанию, был очень удивлен, что для представителей СМИ организован бесплатный буфет.

-То, что журналистов здесь кормят, эт в наши времена неплохой подарок, — со свойственной ему иронией заявил Шнур.

Марина Хоружая