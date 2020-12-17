16 декабря в Воронеже прошло заседание городской Думы под председательством Владимира Ходырева. В нем принял участие мэр Вадим Кстенин.

Парламентарии под председательством Владимира Ходырева рассмотрели 15 вопросов, среди которых передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование, изменения в ряд предыдущих решений Думы, приобретение в городскую собственность имущества.

Так, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в городскую собственность приобретается встроенно-пристроенное нежилое помещение по улице 9 Января, 68. Объект площадью более 1500 кв. м. разместит детский сад на 100 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Вновь создаваемый объект планируется присоединить к детскому саду №8, что позволит удовлетворить потребности населения микрорайона в дошкольном образовании.

Еще один важный объект приобретается в муниципальную собственность – пятиэтажное здание площадью более 5300 кв. м по Ленинскому проспекту, 201, где разместится детский спортивно-образовательный центр. Во многом это решит проблему организации досуга детей микрорайона, которые получат возможность занятий в спортивных секциях и многочисленных кружках.

Кроме того, народные избранники определили кандидатуры депутатов для включения в состав городских межведомственных комиссий.