В Воронеже прошло очередное заседании Воронежской городской Думы
16 декабря в Воронеже прошло заседание городской Думы под председательством Владимира Ходырева. В нем принял участие мэр Вадим Кстенин.
Парламентарии под председательством Владимира Ходырева рассмотрели 15 вопросов, среди которых передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование, изменения в ряд предыдущих решений Думы, приобретение в городскую собственность имущества.
Еще один важный объект приобретается в муниципальную собственность – пятиэтажное здание площадью более 5300 кв. м по Ленинскому проспекту, 201, где разместится детский спортивно-образовательный центр. Во многом это решит проблему организации досуга детей микрорайона, которые получат возможность занятий в спортивных секциях и многочисленных кружках.
Кроме того, народные избранники определили кандидатуры депутатов для включения в состав городских межведомственных комиссий.
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