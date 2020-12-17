Глава государства Владимир Путин сегодня, 17 декабря, находясь в своей резиденции в Ново-Огареве, приведёт ежегодную пресс-конференцию.

Как сообщает ТАСС, пресса традиционно называет это мероприятие «большой пресс-конференцией».

Из-а пандемии коронавируса в этом году Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов в онлайнформате. По данным издания, в мероприятии будут и элементы прямой линии, в которой будут задействованы волонтеры ОНФ — они будут собирать вопросы через мобильные приложения и специальный портал.

Россияне могут отправить свои вопросы Владимиру Путину как в текстовом режиме, так и отправив записанный видеоролик практически до окончания пресс-конференции.

Трансляция мероприятия начнется в 12 часов по московскому времени на телеканалахРоссия-24, Россия-1, НТВ, Первый канал и Мир и станции радиовещания Вести ФМ, Маяк, и Радио России.