Звезда юмористических телепрограмм Гарик Мартиросян может заплатить 100 тысяч рублей за фотографию Воронежа.

Как сообщает «Коммерсант», фотографию с видом на Благовещенский собор и вокзал Воронеж-1 Гарик разместил на своей страничке в Instagram.

Белгородское агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» утверждает, что права на снимок принадлежат Руслану Аптиеву. В связи с чем, на Мартиросяна в суд подали иск на 100 тысяч рублей.

«Пейзаж» настаивает, что комик использовал фото перед своими концертами в Воронеже доля привлечения к ним внимания. Т.е. в коммерческих целях. При этом Мартироосян не заручился согласием автора.

В агентстве сообщили, что звезда «Камеди» отказался от досудебного урегулирования спора.