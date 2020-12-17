100 тысяч рублей за фотографию Воронежа могут взыскать с Гарика Мартиросяна
Звезда юмористических телепрограмм Гарик Мартиросян может заплатить 100 тысяч рублей за фотографию Воронежа.
Как сообщает «Коммерсант», фотографию с видом на Благовещенский собор и вокзал Воронеж-1 Гарик разместил на своей страничке в Instagram.
Белгородское агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» утверждает, что права на снимок принадлежат Руслану Аптиеву. В связи с чем, на Мартиросяна в суд подали иск на 100 тысяч рублей.
«Пейзаж» настаивает, что комик использовал фото перед своими концертами в Воронеже доля привлечения к ним внимания. Т.е. в коммерческих целях. При этом Мартироосян не заручился согласием автора.
В агентстве сообщили, что звезда «Камеди» отказался от досудебного урегулирования спора.
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