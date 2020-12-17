Правила оплаты наличными изменятся в России
10 января в России будут введены новые правила обращения с деньгами.
Как сообщает РИА Новости, под контроль государства наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью, где сумма будет превышать три миллиона рублей.
Также будут взяты под контроль начисление на баланс телефона и снятие наличных суммы от 100 тысяч рублей
Переводы с почты свыше 100 тысяч рублей также будут контролироваться Росфинмониторингом.
Фото pixbay.com
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