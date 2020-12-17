Более 3,5 миллионов человек смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними

«Единая Россия» будет добиваться того, чтобы законопроект о «гаражной амнистии» был принят уже в весеннюю сессию. Документ будет внесен в Госдуму 16 декабря. Об этом сообщил во вторник секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. Она была очень востребована у жителей —за 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов. Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», – пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с Правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было абсолютно бесплатным или предельно минимизировано по стоимости.

«Мы заинтересованы, чтобы закон заработал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он был принят в кратчайшие сроки», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак добавил, что люди в регионах поднимали проблему невозможности оформить в собственность гаражи и землю. В частности, такие обращения звучали в ходе декады приемов граждан, которая прошла в начале декабря. Инициативу уже поддержали в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульяновской области «гаражная амнистия» уже внедрена и успешно реализуется.

В свою очередь, глава Росреестра Олег Скуфинский отметил: благодаря совместной работе с «Единой Россией» осенью документ был доработан, в нем максимально учтены пожелания граждан.

«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — пояснил Олег Скуфинский.

Он добавил, что ведомство готово организовать консультационную и методическую поддержку, чтобы у жителей не возникало проблем при оформлении прав.

Комментируя предложенную партийную инициативу, лидер фракции «Единой России» в Воронежской городской Думе Роман Жогов отметил ее высокую актуальность. По его словам, упрощение процедурных вопросов, снижение числа документов в различных сферах деятельности свидетельствует о том, что «Единая Россия» воплощает в жизнь один из своих основных принципов: повышение качества жизни людей должно идти по всем направлениям, в том числе и во взаимоотношениях граждан и государства.

Кроме того, по мнению лидера фракции партии в Воронежской городской Думе, здесь есть еще один важный аспект.

«Гаражная амнистия, также как дачная, существенно снижает расходы малоимущих, пенсионеров, пожилых граждан на оформление в собственность данных объектов, а значит, позволит им не отказываться от них. И это не только экономическая поддержка – это еще и поддержка моральная, которая даст возможность тысячам людей сохранить привычный образ жизни, который складывался десятки лет и дорог каждому человеку», — подчеркнул Роман Жогов.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»